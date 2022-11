Hospital Albert Einstein de Sao Paulo asegura que Pelé está “en pleno control de sus funciones vitales”

Durante la tarde de este martes, el hospital Albert Einstein de São Paulo entregó un comunicado en torno al estado de salud de Pelé, cuestión que había generado la conmoción en el “planeta fútbol”.

Según indicaron, Edson Arantes do Nacimento quedó internado para una revisión de la quimioterapia que está desarrollando para combatir el tumor de colon que se le detectó en septiembre del año pasado.

Pese a que medios brasileños reportaron un cuadro de hinchazón en todo su cuerpo, además de un edema generalizado e insuficiencia cardíaca, cuestiones que se suman a la falta de respuestas que ha mostrado su cuerpo a la acción

Así mismo, plantearon que el estado de salud no requirió que Pelé tuviera que ser internado en unidades semi-intensivas o UTI y aseguraron que el exfutbolista de 82 años “está en pleno control de sus funciones vitales y en condición clínica estable”.

O boletim médico de Pelé, divulgado pelo Hospital Albert Einstein, informa que o Rei do Futebol passou por uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón.

Ele está estável, em pleno controle das funções vitais. pic.twitter.com/HLPIS9GP3I

