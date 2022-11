La crisis entre Cristiano Ronaldo y Manchester United llegó a su punto más elevado. Durante la jornada de este jueves, el elenco inglés oficializó su total desvinculación con el portugués, con lo cual, “CR7” se queda sin club a partir de hoy.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, señalaron los “Diablos Rojos” mediante un comunicado oficial.

El anuncio llega después de varios días donde el United estudió la situación del atacante tras la controversial entrevista que protagonizó con el periodista Piers Morgan.

En aquella conversación, el astro portugués arremetió con todo y aseguró que el club “intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado”. Además, afirmó que no iba a respetar a su técnico Erik Ten Hag, porque consideraba que el DT “no me muestra respeto”.

Así las cosas, el quiebre es definitivo de Cristiano Ronaldo con Manchester United es definitivo, y la noticia llega justo dos días antes de que el goleador luso debute con Portugal en el Mundial de Qatar.