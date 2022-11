Este año, el fútbol ruso quedó vetado de las distintas competiciones a nivel de clubes y de selección, todo esto a raíz de los ataques de las tropas rusas en contra de Ucrania. Frente a este escenario, desde la Unión del Fútbol de Rusia plantean un giro radical y consideran abandonar la UEFA.

Y es que tanto la UEFA, como la FIFA, castigaron a Rusia con prohibirle la participación en torneos de clubes y de selecciones (Champions League, Eurocopa y Mundial, entre otros). Por ende, el organismo rector del balompié ruso podría aprovechar su posición de país bicontinental y marcharse a la Confederación Asiática de Fútbol.

Presidente del fútbol ruso: “Es una oportunidad”

“Hace unos meses dije que Asia era prematura, pero ahora es una oportunidad que debemos considerar”, reconoció Alexander Dyukov, mandamás de la Unión del Fútbol de Rusia, en la agencia de noticias RIA.

Desde el fútbol ruso analizan esta alternativa, pero aún no deciden actuar, según explicó Dyukov: “Todavía no he hablado con los representantes de Asia, porque está la UEFA que nos consideran un miembro de la familia europea. Sería impropio de nosotros iniciar negociaciones por encima de ellos”.