Llegado desde Qatar, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, participó en el lanzamiento de las Olimpiadas Especiales, en La Reina. “El deporte ayuda a canalizar las pulsiones de cada uno y la integración, el no sentirse discriminado”, aseguró de entrada tras la invitación.

Durante la charla con los medios de comunicación, el mandamás del balompié nacional estableció las diferencias de la realidad en la Copa del Mundo y la candidatura sudamericana que aspira a albergar el evento en ocho años más.

“Tenemos una realidad totalmente diferente a Qatar, allá es todo perfecto, pero no es lo que pasa en la mayoría de los países. Es un extremo de mucho poder económico. Había mucha comodidad, pero nuestra postulación se basa en la sencillez y la esencia del fútbol, el partido en sí, la vivencia de los hinchas. Allá no se veían fanáticos en las calles, los accesos eran muy distantes de la ciudad. Fuimos a hacer lobby a través de Conmebol, tratando de conquistar a la Concacaf”, remarcó Pablo Milad.

Las próximas definiciones de la ANFP

Aprovechando la instancia, remarcó su necesidad de avanzar en el plan que apunta al recambio de jugadores en torno a la “Generación Dorada”, por lo que volvió a refrendar el trabajo de Eduardo Berizzo en la selección chilena.

“Tengo confianza en el proceso, aunque en Chile no estamos acostumbrados a eso, somos impacientes. Hay un recambio generacional importante, a lo mejor Arturo, Gary, Alexis, Bravo podrían llegar al otro Mundial, pero saben que serán parte de un proceso no los cuatro años pero al menos dos. Es parte de asumir un proceso nuevo, que nunca se había asumido con la seriedad que tenemos ahora. Por fin tenemos una hoja de ruta para la renovación completa del fútbol chileno, pero requiere tiempo y paciencia. No podemos pretender que salgan estrellas de un día para otro”, aseguró, aunque no fue tan explícito en torno a la continuidad de Francis Cagigao como Director Deportivo Nacional.

“El proceso se inició a nivel de federación, analizando que el problema que teníamos era cimentar toda la estructura para lograr una mayor cantidad de jugadores. Lo de Cagigao lo tenemos que analizar con él, tenemos una reunión pendiente y él tiene ofertas desde el extranjero. Antes del 15 de diciembre daremos a conocer“, sostuvo, junto con defender la programación para la Supercopa Chilena entre Colo Colo y Magallanes.

“El 15 de enero es la fecha que propusimos a los clubes para disputar la Supercopa. Tenemos la estructura y la planificación, considerando que tendremos cuatro semanas sin fútbol por los Panamericanos Santiago 2023“, concluyó el presidente de la ANFP.