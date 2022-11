Manuel Pellegrini se distancia de Luis Enrique y su idea de hacer streaming en Qatar 2022: “Va a traer más problemas que beneficios”

Manuel Pellegrini sigue aprovechando sus días en Chile tras la pausa de la temporada en España para recibir homenajes de todo tipo: días atrás recibió un galardón del Colegio de Entrenadores y este miércoles fue condecorado por la Universidad Andrés Bello.

“Contento porque viene de una universidad importante, la educación es muy importante siempre para la vida, estar preparado”, aseguró el “Ingeniero” tras recibir el Premio al Mérito, tras lo cual no quedó al margen de comentar los primeros días de Qatar 2022, incluyendo la sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita.

“No he visto mucho de la Copa del Mundo. Eso explica por qué el fútbol es el deporte más popular del mundo, porque tiene situaciones inesperadas. Está empezando esto, a la final seguramente van a llegar más favoritos que sorpresas, pero le hace muy bien a la actividad todos estos resultados (…) No necesito nombrar a las candidatas, puede pasar cualquier cosa. Uno tiende a mencionar a Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, pero el fútbol te da muchas sorpresas“, planteó Manuel Pellegrini.

Ante la consulta de ADN Deportes, el entrenador del Real Betis entró en el debate que está instalado en España respecto a la decisión de su entrenador, Luis Enrique, de hacer transmisiones streaming desde la concentración hispana en Qatar. “Es una relación complicada siendo seleccionador nacional, tiene mucha gente en contra por sus decisiones. Verse expuesto en redes sociales, donde está de moda discutir… Habrá tenido sus razones. Personalmente creo que va a traer más problemas que beneficios“, remarcó.

Manuel Pellegrini y la banca de La Roja

El “Ingeniero” pidió mesura a la hora de evaluar la labor de Eduardo Berizzo dirigiendo a la selección chilena. “Valorizar lo que es su trabajo por amistosos no es un buen camino. En esta profesión, donde a uno lo eligen por bueno y lo despiden por malo, si vamos a analizar cada partido donde la formación está para ver jugadores y alternativas, no creo que sea una buena fórmula”, sostuvo el entrenador de 69 años.

Respecto a su interés por dirigir en algún momento a La Roja, planteó con claridad su postura en caso de que pueda tomar a futuro el cargo de entrenador del “Equipo de Todos”.

“Dirigiría solamente a la selección de mi país, me costaría mucho jugar contra Chile. Tampoco me siento con la capacidad de que, sólo por dirigir a la selección, el fútbol chileno va a progresar. Tiene que haber un trabajo con los directivos y los clubes, un programa de desarrollo de divisiones menores y a través de eso llegar a una base sólida“, concluyó el “Ingeniero”.