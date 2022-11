Luis Enrique durante su debut en Twitch: “Si España no gana el Mundial, me gustaría que ganara Argentina”

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, debutó durante este viernes en la plataforma Twitch, instancia donde habló del Mundial de Qatar, donde será protagonista junto a los hispanos.

En un comienzo, se refirió a su metodología de trabajo al mando del equipo. “Que la suerte, o la inspiración, te pillen trabajando. Yo soy de los entrenadores que, cuando acaban los partidos, nunca le habla a los jugadores. No tiene ningún sentido. Si han ganado están contentos, si han perdido no conviene sacar conclusiones en caliente”, señaló.

Consultado sobre quién le gustaría que ganara el Mundial en caso de que su selección no levante la Copa, lanzó: “Si no ganara España, me gustaría que ganara Argentina. Un jugador de la talla de Leo Messi, sería injusto que se retirase sin ganar un Mundial. También Uruguay, por Luis Suárez”.

Tras ello, se refirió a las indicaciones que les dio a los seleccionados durante la temporada. “A todos los que venían a la Selección, les puse deberes hace un año: debían tirar 1.000 penaltis en sus clubes. Seguro que no me han hecho caso“, lanzó.

Finalmente, Luis Enrique eligió al mejor jugador en la historia de España. “Yo tiro por Villa, pero hay muchos que podría decir: Kubala, Raúl, Butragueño, Iniesta, Quini… Hay muchos y muy buenos”, cerró.