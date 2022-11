El lío entre Cristiano Ronaldo y Manchester United está lejos de acabar. Este viernes, el club inglés se pronunció a través de un comunicado oficial y anunció que tomará medidas “en respuesta” a la controversial entrevista que protagonizó el jugador con el periodista Piers Morgan.

En aquella conversación, el astro portugués arremetió con todo y aseguró que el United “intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado”. Además, afirmó que no va a respetar a su ténico Erik Ten Hag, porque considera que el DT “no me muestra respeto”.

Debido a las polémicas palabras que lanzó “CR7”, los “Red Devils” decidieron reaccionar y en el comunicado confirmaron que “el club comenzó a dar sus primeros pasos en respuesta a la reciente nota que el futbolista brindó en los medios. La institución no hará más comentarios hasta que este proceso llegue a su fin”.

¿Peligra la continuidad de Cristiano Ronaldo en el United?

Desde Inglaterra, ya se adelantan al desenlace que tendrá este quiebre y aseguran que el delantero no volverá a jugar por Manchester United cuando termine su participación en el Mundial de Qatar 2022. Por lo cual, el ex Real Madrid tendría que buscar nuevo club de cara al 2023.