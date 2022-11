Cristiano Ronaldo asegura que se retirará si Portugal es campeón en Qatar 2022

La máxima estrella de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, reveló que se retirará del fútbol profesional si consigue ganar el Mundial de Qatar 2022 junto al combinado luso.

El delantero del Manchester United conversó con el periodista británico Piers Morgan y adelantó su participación en la Copa del Mundo, donde aseguró que esta será su última participación en la cita planetaria.

“Soy muy optimista. Tenemos un fantástico entrenador (Fernando Santos) y tenemos una gran generación de jugadores. Tengo muchas ganas de ver como avanzamos. Será duro, extremadamente difícil. Pero todo es posible, vamos a competir”, comentó el portugués.

El futuro de Cristiano Ronaldo

En esa línea, CR7 explicó que “probablemente sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después. Quiero jugar dos o tres años más. Creo que terminar a los 40 será una buena edad”.

Tras ello, Morgan le consultó directamente si se retiraría del fútbol si Portugal gana el Mundial, a lo que Ronaldo respondió seguro: “Sí, retirado, 100 por ciento”.

Finalmente, el jugador de 37 años habló sobre su futuro en los “Diablos Rojos”, donde dejó entrever su salida del club. “Después del Mundial, probablemente será bueno para el United y para mí iniciar un nuevo capítulo. Probablemente, no estaré más en el United, más allá de cuando termine mi contrato. Es difícil decir que no volveré, pero como he dicho, los fans estarán en mi corazón. Espero que no olviden lo que hice y lo que hago, en el presente. Espero verles pronto”.