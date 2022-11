Tras decir presente en el empate entre Eslovaquia y Chile, Arturo Vidal se pronunció en su cuenta de Twitch para interactuar con sus seguidores, mientras se encontraba en el aeropuerto junto al resto de seleccionados nacional. Fiel a su estilo, el “King” protagonizó llamativas conversaciones con sus compañeros en La Roja, entre ellos, Claudio Bravo.

Y es que el “Rey Arturo” leyó los comentarios de la gente y eligió una consulta que vinculaba al arquero con el cuadro albo. “Capi, están preguntando cuándo vas a volver a Colo Colo”, señaló el volante. Por su parte, el portero del Real Betis no se guardó nada y le respondió: “Volveré a Colo Colo cuando vuelvas tú”.

“¿Cuándo vas a volver?”, remarcó Bravo, quien se encargó de hacerle la pregunta a Vidal. El mediocampista no entregó una fecha exacta y solo explicó su situación contractual con Flamengo. “A mí me queda contrato hasta diciembre del 2023”, contestó el ex Bayern Múnich, entre risas.

Veo este vídeo y algo pasa en mi , no imagino grandes títulos , pero sueño el día que al menos levanten @kingarturo23 y @C1audioBravo su copa en el monumental pic.twitter.com/TK5PPzGyMX — Enzo Canelo (@enzoramone) November 21, 2022

Arturo Vidal abordó la goleada de Colo Colo ante Real Betis

Además, el “King” conversó con Gabriel Suazo sobre el 5-0 que consiguió el “Cacique” frente al equipo español. El zaguero albo analizó este abultado marcador y comentó: “Fue espectacular, para que vean que estamos a nivel internacional”.

Pero Vidal, en tono de humor, frenó al lateral izquierdo y le recalcó: “Se tienen que enfrentar al campeón de la Copa Libertadores (Flamengo)”. Por último, Suazo reconoció el poderío que tiene el conjunto brasileño y agregó: “Ahí está complicada la we…”.