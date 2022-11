Marcelo Filla aparece como opción para llegar a la UC: “Sería soñado competir con Mauricio Isla por un puesto”

La UC sigue buceando en el mercado de fichajes para sumar opciones de cara al plantel de cara al 2023, sondeo que ahora, según información de ADN Deportes, reparó en un nuevo nombre: Marcelo Filla.

El jugador de 24 años sumó 31 partidos con Magallanes entre Primera B y Copa Chile, convirtiendo dos goles y afianzándose como lateral derecho en el plantel revelación del fútbol chileno.

“Ha sido un año extraordinario para mí, he crecido mucho como jugador, me adapté a lo que el equipo necesitaba de mí. El grupo humano que se formó me hizo crecer como persona. Cerrar este año con un ascenso y clasificación a la Libertadores, me hace bien a mi carrera”, comentó a ADN Deportes respecto a su gran 2022.

¿Marcelo Filla puede llegar a la UC?

El propio futbolista se mostró entusiasmado ante el sondeo de los cruzados, que busca una variante ante la eventual partida de Raimundo Rebolledo. De todas formas, esto tiene un elemento contractual no menor, pues su préstamo con Magallanes se vence a fin de año.

“Debo volver a Cobresal, pero me gustaría quedarme en Magallanes, he logrado un crecimiento importante ahí. Lo tomo con tranquilidad, que la UC me tenga en carpeta habla del gran trabajo que se pudo hacer en Magallanes y mi rendimiento personal. Sería un sueño llegar a un equipo grande, como para cualquier jugador. Ahora, a esperar, no está en manos mías”, apuntó, entusiasmado particularmente con la chance de pelear puesto con un referente de La Roja.

“Sería maravilloso, Mauricio Isla es un extraordinario jugador, ha logrado muchas cosas a nivel internacional, lo admiro como jugador y siempre lo he tenido como referente. Hipotéticamente, si se llegara a dar, sería algo soñado competir por un puesto con él“, cerró el lateral.