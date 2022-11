Manuel Pellegrini: “La UC fue clave para mi salto internacional”

En la previa al amistoso de este miércoles contra Colo Colo, el Real Betis de Manuel Pellegrini practicó en San Carlos de Apoquindo, lugar más que especial para el “Ingeniero”.

Todo considerando que el entrenador dirigió a la UC entre 1994 y 1996, experiencia de la cual hizo un repaso en diálogo con el sitio web oficial del elenco precordillerano.

“Son recuerdos inolvidables, a pesar de que han pasado ya 25, 28 años desde que pasamos por acá. Fueron dos años y medio donde el equipo logró un nivel futbolístico importante y un grupo de jugadores importante a nivel nacional e internacional. Se nos escapó dos veces el título, pero logramos una Copa Chile y una Interamericana, con un nivel de juego que se identificó mucho con la gente“, apuntó Manuel Pellegrini, que no eludió la polémica que significó en su minuto llegar al cuadro cruzado dado todo el tiempo que jugó en la U de Chile.

“Mi llegada a la UC fue controvertida, pero siempre dije que quería estudiar en la UC, le tenía cariño pese a identificarme con la U”, aseguró el “Ingeniero”.

Manuel Pellegrini y la importancia de la UC en su carrera

El técnico de 69 años remarcó el duro transitar que tuvo en sus primeros años como entrenador. “Cuando decidí dedicarme al fútbol, lo primero que me exigí fue un aprendizaje importante. El descenso con la U me fortaleció y a doblar las exigencias personales para intentar escalar. Tuve pasos intermedios en Palestino y O’Higgins, seguimos después acá en la UC, que fueron claves para mi salto internacional a Ecuador y Argentina“, reconoció, valorando su experiencia en la precordillera.

“La base del inicio fue aquí, que me dio una proyección internacional, sobre todo en Argentina, donde fui recomendado por Gorosito y Acosta. Estoy seguro de que el club está muy bien manejado, es imposible no volverse hincha del equipo donde uno está trabajando. Uno no puede olvidar cosas como que la gente llenaba el estadio dos horas y media antes para vernos”, sentenció el DT del Real Betis.