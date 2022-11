Maximiliano Falcón reveló que Borja Iglesias le pidió su camiseta: “No sé si me conocía o le gustaron mis rulos”

El defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, habló después de la goleada por 5-0 que su escuadra le propinó al Betis de Manuel Pellegrini en el Ester Roa de Concepción.

Al respecto, comenzó diciendo que “esto nos ayuda. Son partidos internacionales, con otro ritmo y por ahí no estamos acostumbrados en el torneo local“.

Tras ello, reveló que intercambió camiseta con Borja Iglesias. “Lo saludé obviamente, lo quería conocer y me dijo enseguida que estaba cansado porque habían tenido viajes largos. Yo le iba a pedir la remera y me la terminó pidiendo él. No sé si me conocía o le gustaron mis rulos no más“.

Respecto al cansancio que acumula el equipo, Falcón señaló que “nosotros tratamos de mantener la cabeza ocupada en estos últimos tres partidos amistosos para prepararnos. Sabemos que ganamos el torneo y cumplimos el objetivo principal“.

Finalmente, cerró diciendo que “mantener la cabeza fuera de las vacaciones es difícil, pero estamos en un club grande y hay que hacerlo, y hoy realizamos un gran partido”.