Joaquín, figura del Betis: “Es una ilusión estar aquí y enfrentarnos a un gran equipo como Colo Colo”

El centrocampista ofensivo del Betis, Joaquín, habló este martes con Los Tenores de ADN Deportes, en la previa del partido de su escuadra ante Colo Colo, duelo que se disputará este miércoles desde las 20:00 horas en el estadio Monumental.

El experimentado centrocampista se mostró encantado de poder estar en nuestro país, además, tuvo palabras de halago para los albos antes de enfrentarlos en la gira sudamericana.

“Hemos llegado recién y Santiago de Chile es una ciudad espectacular. Es una ilusión estar aquí y enfrentarnos a un gran equipo como es Colo Colo. Queremos aprovechar y disfrutar esta gira para desconectarnos un poquito y ya con ganas de descansar”, comenzó diciendo Joaquín.

¿En qué momento de tu carrera te toma esta gira?

-Hablando de la gira quería venir, porque sé que no me queda mucho como profesional y quería estar al lado del equipo, de la gira y de todo lo que me ofrezca el fútbol. En los partidos que quedan, tengo la ilusión de poder estar y sería bonito lograr el récord de jugar la mayor cantidad de partidos en la Liga de España.

¿Manuel Pellegrini?

-Lo conocí en la época del Málaga y han sido dos etapas maravillosas. Es un entrenador con una trayectoria importante, que ha entrenado grandísimos equipos. Nos hacía falta un entrenador como él, con su sabiduría, su pausa, su filosofía. El año pasado fue maravilloso, con el equipo creciendo y estando en Europa. Ojalá este año pelear por estar en Champions y que cada año nos podamos superar.

¿Es uno de los mejores entrenadores que te ha tocado?

-Sin ninguna duda, he vivido con él momentos muy bonitos y eso ayuda deportivamente hablando. Él te da mucha libertad a la hora de disfrutar el fútbol.

¿Tu relación con Claudio Bravo?

-Estamos agradecidos que Claudio esté con nosotros, porque es un tio humilde, que fue uno más del primer momento que llegó. Es un líder que se pone en la primera fila de la batalla y estamos muy felices con él.

¿Tu visión del fútbol chileno?

-Todos los jugadores chilenos que he conocido me han parecido futbolistas de mucha personalidad, jugadores con una visión muy moderna del fútbol, con grandísimo nivel. Por muchas cosas quizás hoy no se destacan algunos futbolistas sudamericanos, pero estoy seguro que seguirán dando que hablar en un futuro.

¿Es un tema no haber sido convocado a la selección para el Mundial de Qatar?

-El Betis tiene futbolistas importantísimos y seguro que se merecían ir, como los que fueron nominados. Luis Enrique dijo que era muy difícil llevar a todos, ya que la Liga Española tiene una competencia importante.

¿Partido con el Sevilla y Opinión de Jorge Sampaoli?

-Fue un derby difícil y manchado por las expulsiones. Queríamos sacar un buen resultado y hacer un buen partido ante el eterno rival. De todas formas sumamos un puntito y en el partido de vuelta esperamos llevarnos el triunfo.

-A Sampaoli lo conocemos ya que estuvo antes en el Sevilla y considero que es un entrenador de mucha personalidad y seguramente seguirá haciéndolo muy bien con el Sevilla.

¿Te quedas en los medios después del fútbol?

-Estoy teniendo la suerte de poder compartir un proyecto de televisión muy bonito, que se está transmitiendo en Antena 3, que está teniendo un enganche con la gente espectacular. Sinceramente no podía nunca imaginar todo esto y estoy como un niño chico disfrutándolo. Cuando me retire quiero seguir ligado con en el fútbol, pero acompañando con la faceta de televisión.