Ben Brereton es premiado como mejor jugador de la Championship: “Estaré en Blackburn hasta el final de la temporada”

Ben Brereton sumó un nuevo reconocimiento al ser condecorado como el mejor jugador de la temporada pasada en la Championship en el contexto de los Northwest Football Awards, condecoración anual que celebra a los deportistas del norte inglés.

Todo considerando los 22 goles que “Big Ben” concretó en el campeonato 2021-2022 del ascenso británico por el Blackburn Rovers, siendo el primer jugador del club en 57 años en superar la barrera de los 20 festejos.

“Es increíble y muy bueno ser reconocido por mi desempeño la última temporada, pienso que tuve un buen nivel y es un honor recibir este premio”, aseguró Ben Brereton durante la ceremonia de los Northwest Football Awards, desarrollada en Manchester.

En la instancia, el seleccionado nacional afrontó la serie de rumores que lo siguen ligando a diversos clubes de Europa de cara al próximo mercado invernal de fichajes. Sin embargo, el jugador de 23 años fue claro.

“Sólo tengo que concentrarme en jugar para Blackburn Rovers semana tras semana, y poner resultados y marcar goles para el club. Estaré ahí hasta el final de la temporada. Vamos a los play-offs y estamos tratando de ascender. Eso es lo que estamos tratando de hacer“, aseguró en diálogo con TalkSport tras la ceremonia.

“I’ll be there until the end of the season.”

👏 “We’re going to the play offs. We’ve all bought into getting promoted.”

Ben Brereton Díaz says he’s staying at #BRFC until the end of the season pic.twitter.com/ijZNepyquM

— talkSPORT (@talkSPORT) November 7, 2022