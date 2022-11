El reencuentro de Claudio Bravo y Jorge Sampaoli tras el clásico de Sevilla

Luego de un clásico “caliente” entre el Real Betis y el Sevilla, la nota emotiva la pusieron dos viejos conocidos del fútbol chileno y que tuvieron la opción de medirse por primera vez en cancha: Claudio Bravo y Jorge Sampaoli.

El arquero se encontraba en la zona mixta, en diálogo con ESPN, donde lamentaba el resultado en el choque ante el máximo rival de la ciudad. “Quedé con una sensación amarga, no aprovechamos los momentos buenos, cuando estábamos en superioridad numérica. El segundo tiempo da un giro tremendo el partido y a este nivel es muy complejo, apelas a otro tipo de cosas cuando tienes dos jugadores menos, apretar los dientes y pelear lo más que se pueda. Estuvimos cerca de habernos llevado una victoria”, planteó.

“Era la gran oportunidad para seguir en lo alto y demostrando las buenas actuaciones que estamos teniendo semana a semana, pero no aprovechamos cuando teníamos que hacerlo”, continuaba explicando Claudio Bravo cuando apareció en el sector Jorge Sampaoli, con quien se abrazaron cariñosamente, instancia en la que el portero lo bromeó al DT por la barba que llevaba.

#Video ¡EL REENCUENTRO DE LOS CAMPEONES DE AMÉRICA! Claudio Bravo entregaba sus sensaciones a ESPN tras el clásico entre el #Betis y #Sevilla, y apareció Jorge Sampaoli. Imágenes impedibles. https://t.co/ffWuvlnGYF — ESPN Chile (@ESPNChile) November 7, 2022

Tras aquel momento, el portero nacional afrontó la opción de ser citado por primera vez en el ciclo de Eduardo Berizzo para los partidos que La Roja afrontará ante Polonia y Eslovaquia.

“Estoy en un momento de mi vida en que me toca disfrutar. Ya veremos si me toca estar o no, pero al final las actuaciones y lo que tú haces en el día a día te abre las puertas de cualquier lugar, mantengo la ambición que he tenido toda la vida“, sentenció en los pasillos del Benito Villamarín.