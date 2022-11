Otra baja para Qatar 2022: portero de Canadá sufre escalofriante lesión y se pierde la Copa del Mundo

El portero de la selección de Canadá, Maxime Crépeau, sufrió este sábado una durísima lesión en el duelo entre Los Ángeles y Philadelphia Union por la final de la MLS y se perderá el Mundial de Qatar 2022.

El guardameta de 28 años tuvo un fuerte choque con un jugador rival sobre el minuto 110 del compromiso. Luego de llegar tarde a la disputa del balón, el canadiense se fracturó su pierna derecha e incluso fue expulsado por el árbitro.

Aún no se ha confirmado la gravedad de la lesión, pero por las imágenes que se pueden observar, todo parece indicar que es una fractura de tibia y deberá despedirse de la cita mundialista.

Cabe destacar que Maxime Crépeau fue suplente y alternó titularidad con Milan Borjan en las eliminatorias de la Concacaf. Canadá integra el grupo F en Qatar 2022 junto a Bélgica, Marruecos y Croacia.

Massive and scary moment with 10 minutes left in extra time of #MLSCup. LAFC GK Maxime Crépeau races off his line and is badly hurt after attempting to cut off Cory Burke’s path to goal

(via @FoxSoccer) pic.twitter.com/Hk06ZSwUUJ

— SI Soccer (@si_soccer) November 5, 2022