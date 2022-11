El volante chileno, Erick Pulgar, se refirió a la obtención de la Copa Libertadores 2022 junto a Flamengo, tras derrotar por la cuenta mínima a Athletico Paranaense en la final disputada en Ecuador el pasado fin de semana.

Luego de ser titular en la caída ante Corinthians por la fecha 35 del Brasileirao, el mediocampista de La Roja habló por primera vez tras ganar el título continental y repasó su estadía en el “Mengao”.

“La verdad es que Flamengo me cumplió el sueño, que obviamente era ganar la Copa Libertadores. Desde que llegué que me he sentido muy agradecido y muy cómodo aquí. Es una alegría tremenda, un honor para mí, para la familia y para todo el club”, comentó en zona mixta.

“Ahora tenemos que seguir enfocados para terminar bien el año, y luego prepararnos el doble para lo que viene. En 2023 hay muchas copas, muchos partidos y debemos trabajar duro”, proyectó el antofagastino con el deseo de sumar más minutos de cara a la próxima temporada.

Finalmente, Erick Pulgar fue consultado por la promesa que realizó el plantel de Flamengo tras la obtención de la Copa Libertadores para teñirse el pelo de color amarillo. “Es un final de temporada con mucha alegría del plantel y de los hinchas… ¿Si me pintaré el pelo? Sí. Solo que había mucha gente con el peluquero y se hizo tarde, teníamos el partido”, cerró.