Zlatan Ibrahimovic se lanza contra Pep Guardiola por Haaland: “¿Si podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga”

El delantero de AC Milán, Zlatan Ibrahimovic, habló en medio de su recuperación tras ser operado de los ligamentos cruzados y se lanzó con todo contra Pep Guardiola tras ser consultado por el goleador del momento, Erling Haaland.

“Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres”, destacó el sueco en diálogo con Canal Plus.

En esa línea, el futbolista de 41 años criticó la injerencia que podría tener el DT de Manchester City en el desarrollo futbolístico del noruego. “¿Si podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás”, manifestó al recordar su paso por Barcelona en la temporada 2009-2010.

Por otra parte, Zlatan Ibrahimovic lanzó dardos hacia Kylian Mbappé y su actitud en el París Saint Germain. “Nunca eres más grande que tu club, pero cuando un niño se vuelve fuerte, él puede generar ingresos fácilmente. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores”, manifestó.

“Ese es el problema, y cuando sucede pierdes el control de tu persona y de tu identidad. Con esta nueva generación, los padres creen que se convierten en estrellas, también hablan en los periódicos. Pero… ¿quién te crees que eres?”, apuntó el goleador.