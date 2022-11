Sebastián Miranda y la caída de la U ante Unión Española: “Nos vamos con mucha tristeza, con mucho dolor”

Este miércoles por la noche, y en medio de incidentes en el inicio del compromiso que retraso el inicio, Unión Española se encargó de sepultar la nefasta temporada 2023 de la Universidad de Chile, eliminándola de la final de Copa Chile 2022.

Tras el encuentro vino el momento de los análisis y el técnico de los azules, Sebastián Miranda aseguró que: “en el trámite del partido, Unión tuvo más la pelota que nosotros, pero las principales ocasiones de gol las tuvimos nosotros, que no las pudimos concretar donde Miguel Pinto estuvo muy bien”, partió diciendo.

Continuó asegurando que: “esto es fútbol, se gana con goles y nosotros no pudimos concretar las oportunidades, nos encontramos con una muy buena noche de Miguel Pinto y ahora a terminar el campeonato de la mejor manera posible”, esgrimió

Sobre si continuidad en el CDA, Sebastián Miranda aseguró que: “la verdad es que no me he puesto en el caso. Cuando hace 50 días me pidieron que me hiciera cargo del equipo, el principal objetivo era salvarnos del descenso, gracias al esfuerzo de los muchachos estamos fuera del descenso y eso, por un lado, me genera tranquilidad”.

“Teníamos mucha ilusión con la Copa Chile, porque creo que el equipo habíamos demostrado contra la UC que podíamos conseguirlo, pero no se puedo. En la U siempre tenemos la exigencia de ganar, teníamos la ilusión de pasar a la final y nos vamos con mucha tristeza, con mucho dolor, me duele muchísimo”, complementó el adiestrador universitario.

Cerró con que: “no hemos logrado encontrar ese equilibrio, tenemos que verlo con el cuerpo técnico, los vaivenes del equipo, tenemos que tratar de levantar la cabeza, tenemos que ir a buscar ese partido con Cobresal”, argumentó.

“Han pasado situaciones que han generado mucho ruido y no veníamos haciendo eso, son factores que tenemos que meter dentro de la juguera para que al final el club pueda tomar las mejores decisiones“, finalizó Sebastián Miranda, entrenador de la Universidad de Chile.