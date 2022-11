Israel Poblete tras la eliminación de la U en Copa Chile: “Es duro perderlo así”

Este miércoles por la noche, y en medio de incidentes en el inicio del compromiso que retraso el inicio, Unión Española se encargó de sepultar la nefasta temporada 2023 de la Universidad de Chile, eliminándola de la final de Copa Chile 2022.

Tras el encuentro, donde los “hispanos” se impusieron con un solitario gol de Manuel Fernández, vino el momento de los análisis y el primero llegó en palabras de Israel Poblete: “es duro perderlo así, pedirle disculpa a toda la gente, a la familia por haber fallado, pero esto sigue, buscaremos terminar de la mejor forma y prepararnos para la próxima temporada”, dijo en conversación con TNT Sports.

Sobre el encuentro y las innumerables ocasiones de gol que se crearon, pero que no pudieron marcar un gol, Israel Poblete aseguró que: “no pudimos concretar, pero bueno, sé que mis compañeros dejaron todo, el equipo se entregó al completo y bueno, no hay nada más que hacer”, esgrimió.

Cerró con que: “hay muchas cosas por corregir, fue un año muy difícil, y esperemos corregir para que el próximo año sea mucho mejor”, finalizó el volante de la Universidad de Chile.

Si bien las mejores ocasiones del cotejo fueron para los laicos, el elenco de colonia tuvo a un Miguel Pinto espectacular y en una de las pocas que se creó en el partido se terminó llevando la victoria.

De esta forma, el partido definitorio por el título lo disputarán los hispanos ante Magallanes, elenco que viene de consagrarse campeón en la Primera B.