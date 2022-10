Erick Pulgar tendría acercamientos para llegar al plantel de Colo Colo en 2023

En Colo Colo reconocieron durante la semana que tienen abierta la búsqueda a todo nivel de futbolistas chilenos para sumar jugadores de cara a la temporada 2023, radar que ya los habría llevado a reparar en un nombre: Erick Pulgar.

Según información de ADN Deportes, habrían ya acercamientos de carácter informal con el volante del Flamengo, quien no vería como “una buena opción para agarrar ritmo de competencia” sumarse al Cacique.

Cabe apuntar que el cuadro albo no tiene cupos en el plantel para sumar jugadores extranjeros, por lo que el nombre de Erick Pulgar aparece como una oportunidad más que viable, considerando que el ex Deportes Antofagasta no ha podido consolidarse como titular en Brasil.

De hecho, el mediocampista de 28 años no ha escondido entre sus cercanos su fanatismo por el elenco popular, con el cual podría recobrar minutos en cancha pensando en el proceso que arranca con Eduardo Berizzo en la selección chilena. Todo dependerá de cómo evolucionen las conversaciones durante las próximas semanas.