Cristiano Ronaldo rompió el silencio luego de que el Manchester United comunicara que el portugués sería marginado del plantel y se perderá el duelo de este sábado ante Chelsea. Todo después de que el atacante decidiera irse a los vestuarios en el partido frente a Tottenham, donde no sumó minutos.

Tras conocer la sanción, el luso se desahogó a través de redes sociales y comentó que “como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado”.

“Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite. El respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, agregó.

“Siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces el calor del momento nos lleva lo mejor”, complementó.

En esa línea, Cristiano lamentó lo ocurrido y aseguró que pronto volverá a las canchas. “Ahora mismo, siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo para todo en cualquier juego dado. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y juntos debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo”, cerró.