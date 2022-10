Continúan los reconocimientos para Christiane Endler, quien tras quedar en el puesto 12° del Balón de Oro 2022, ahora compite por ser la mejor jugadora del año en los Globe Soccer Awards.

La arquera de La Roja y del Olympique de Lyon fue nominada entre las 20 candidatas que entran a la primera fase de votaciones. Con las futbolistas más elegidas, se armará una lista reducida para definir quién obtendrá el premio.

Además de Tiane, el resto de las nominadas son: Aitana Bonmatí, Millie Bright, Lucy Bronze, Linda Caicedo, Debinha, Caroline Graham, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Jennifer Hermoso, Marie-Antoinette Katoto, Sam Kerr, Catarina Macario, Beth Mead, Vivianne Miedema, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Alexia Putellas, Wendie Renard y Yamila Rodríguez.

Las votaciones se llevan a cabo en el sitio oficial de los premios. Ahí, aparece el nombre de Christiane Endler y el de sus contrincantes para ganar los Globe Soccer Awards.

El galardón se entregará en una gala a realizarse en Dubai el próximo 17 de noviembre, a solo tres días para el inicio del Mundial de Qatar 2022.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/FPR2qTtcy3

