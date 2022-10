Representante de Gabriel Suazo reconoce sondeos del Galatasaray: “Han llamado dos veces en los últimos dos días por él”

Una de las figuras en la campaña que tiene a Colo Colo a un paso de consagrarse con el título del Campeonato Nacional 2022 es el lateral Gabriel Suazo, que genera incertidumbre en torno a su futuro en el Cacique.

Todo considerando que el capitán albo finaliza su contrato a fin de año y, dada su exposición en la selección chilena, ya proyecta dar el salto al extranjero. En concreto, aunque muchos equipos ya lo habrían sondeado, el interés más concreto es el del Galatasaray de Turquía.

Así lo expresó el representante de Gabriel Suazo, Alan Silberman, en conversación con ADN Deportes. “Creo que el director deportivo y vicepresidente fueron a ver Chile-Qatar y me han llamado ya dos veces para ver la situación de Gabriel. Me preguntaron si estaría interesado en ir y dijimos que le interesaría ir a Galatasaray, es un club inmenso. Hay interés, transmitido en dos llamadas en los últimos dos días, pero formalmente no tengo una propuesta escrita para presentarle a Colo Colo“, sostuvo.

Las opciones de Gabriel Suazo para salir de Colo Colo

Alan Silberman recalcó la necesidad de un pronto acuerdo por la salida del jugador de 25 años. “Esto tiene que ser rápido dados los plazos, lo ideal es que se concrete algo lo antes posible por el beneficio de todas las partes. Les dejé claro que con Colo Colo habría que negociar a fin de año y que si realmente estaban interesado sería bueno verlo antes del Mundial de Qatar. Esperemos que pueda darse. Gabriel quiere salir si o si“, sostuvo su representante.

Además, reconoció que las especulaciones dadas en su tiempo respecto a un sondeo de River Plate por el seleccionado nacional fueron ciertos. “Hablé con la gente de River en su tiempo, se debe haber ido con la salida de Gallardo, él era el interesado”, concluyó, abriendo el escenario en torno a la posible partida del jugador formado en los pastos del Estadio Monumental.