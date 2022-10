Tras dos meses de haber sido condenado a 10 años y un día por homicidio simple, el exjugador Luis Núñez quiere seguir vinculado al fútbol y se trazó el objetivo de ser entrenador. Para aquello, desde el Sifup y el INAF mostraron voluntad de ayudar al otrora volante, pese a que está privado de libertad.

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), abordó las posibilidades que tiene el ex Universidad Católica para hacer el curso. “Online no podría. Que le den un computador no está permitido. Hay temas judiciales y de Gendarmería que habría que revisar”, comentó en La Tercera.

“La mayor parte de la educación en la carrera es presencial. Esto tiene que ir de la mano con Gendarmería. Ellos tendrían que autorizar que tenga un computador a ciertas horas. Es bien complejo el escenario, más que el tema educacional”, advirtió el timonel del gremio que vela por los futbolistas.

García señaló que el deseo de Núñez es “un caso que escapa a lo habitual. Proponerlo, ver cómo, no está en nuestro ecosistema, por así decirlo. Habría que ver cómo se trabaja. Como exfutbolista, por ejemplo, podría asistir los lunes a clases”.

En tanto, Martín Mihovilovic, rector del Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF), explicó que ya han trabajado con personas que se encuentran en centros penitenciarios. “Hemos hecho capacitaciones en cárceles y hemos tenido programas muy interesantes. Por ejemplo, hemos realizado talleres de arbitraje con Gendarmería”, sostuvo.

Por último, la autoridad del INAF agregó que en el caso de Luis Núñez para convertirse en entrenador hay “varias aristas, la situación de la persona, lo que está realizando y los requisitos. Una muy buena acción es justamente partir del Sifup, que tiene la obligación de apoyar a su gremio. O de la mutual de exfutbolistas. Nosotros estamos dispuestos a colaborar”.