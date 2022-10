Luis Núñez rompe el silencio desde la cárcel: “A mí me gustaban el trago y las mujeres; ese fue mi gran error”

El ex jugador de Universidad Católica, Luis Núñez, rompió el silencio a dos meses de haber sido condenado a 10 años y un día por homicidio simple en la muerte de Juan Pinto, ocurrida en 2018.

En conversación con La Tercera, “Lucho Pato” dio a conocer hechos inéditos de su vida dentro y fuera de las canchas que lo llevaron a estar actualmente detrás de las rejas en la cárcel de Rancagua.

“Es que si hablamos de errores, en mi vida he cometido mil. Yo tuve mi carrera, no debí haber estado nunca aquí. Pude ser una persona exitosa. A lo mejor me equivoqué en detalles y no pude lograr en el fútbol lo que realmente merecía, porque las condiciones las tenía”, comenzó explicando.

“Después del 2005, vino una vida distinta, que no supe asumirla, al hacerme conocido (…) Se consigue lo que usted quiera. Mujeres, trago, discotecas, fama. A mí me gustaban el trago y las mujeres. Ese fue mi gran error. Haber dejado de lado a mi familia, a mi mujer y mis hijos”, complementó.

Además, reveló que llegó a gastar “un millón, dos millones de pesos en una noche. En mi mejor momento, que fue en 2007, con el Chemo del Solar, yo no dormí nunca. Dormía solamente en las concentraciones. Entrenaba todos los días amanecido. Jugaba durmiendo solamente el día previo al partido. Me amanecía de lunes a viernes”.

Luis Núñez y su condena

Por otra parte, el ex jugador de 42 años se refirió al proceso judicial que está viviendo y que hoy lo mantiene aferrado al recurso de nulidad del juicio que lo sentenció a un largo período tras las rejas.

“Hasta hoy, no hay un argumento concreto que pueda demostrar que soy culpable de lo que se me acusa. Todas las cosas dentro de la investigación, el juicio, están viciadas, todo mal hecho. No hay una prueba científica, ni material. Las personas que me vienen apuntando, que dicen que me vieron disparar… es todo mentira”, aseguró.

A pesar de ello, Núñez reconoció que estuvo en el lugar donde falleció Juan Pinto. “Sí, estuve. Yo nunca negué esa participación en el lugar de los hechos. Al contrario, Andrés en su primera declaración dijo que no estaba y el que se sitúa en el lugar de los hechos fui yo, en mi declaración. Por lo mismo, porque claramente he dicho la verdad. Desde que pasaron estas cosas. Si es que me escapé y no me entregué fue netamente por lo mismo, porque estoy diciendo la verdad. Yo sabía que iba a pasar esto. Sabía que se me iba a condenar sin ninguna prueba”, cerró.