Escándalo en el United: Cristiano Ronaldo se marchó a los camarines antes de que acabe el partido ante Tottenham

Manchester United logró un gran triunfo este miércoles por 2-0 sobre Tottenham, válido por jornada 12 de la Premier League. Sin embargo, el foco de atención estuvo puesto en Cristiano Ronaldo, quien evidenció su molestia por no entrar en el partido.

El astro portugués comenzó el duelo en el banco de suplentes y había comenzado a calentar desde la primera mitad, pero finalmente el entrenador Erik ten Hag decidió no enviarlo al terreno de juego.

Ante la mirada de los hinchas, el luso mostró su enfado y se fue directo hacia los camarines cuando el reloj marcada el minuto 90, mientras sus compañeros seguían jugando. Las imágenes se hicieron viral en redes sociales.

Al mejor de la historia no lo puedes humillar. No puedes ningunearlo. No puedes tratarlo como alguien cualquiera.

Bravo, @Cristiano, por mostrar tu autoridad. pic.twitter.com/UltRXquk6H

— CR7STIANISMO🇪🇸 (@Cr7stianismo_) October 19, 2022