La polémica suspensión del partido entre Deportes Antofagasta y Palestino por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2022, generó molestia en algunos clubes del fútbol chileno, entre ellos, La Serena, quien exige que se aplique las reglas para que el cuadro “Puma” pierda los puntos por no disponer de un estadio para actuar de local.

Mediante un comunicado, los “Granates” apuntaron contra la ANFP por su forma de resolver ciertas situaciones y señalaron que “para algunos las reglas son flexibles, adaptables y esencialmente interpretables, quizá a favor o en contra de intereses”.

Además, los “Papayeros” criticaron a Deportes Antofagasta por no presentar un reducto para ejercer su localía ante Palestino. “No debemos normalizar la suspensión de partidos, pero más aún es impensado normalizar y aceptar que dichas reprogramaciones y/o suspensiones no sean por otro motivo que Fuerza Mayor, como claramente no es el caso”, indicaron.

“No puede ser Fuerza Mayor no pagar las deudas con tu estadio-ciudad, más aún teniendo el plazo de semanas para buscar alternativas, sabiendo lo que está ocurriendo. No puede ser Fuerza Mayor si además, como todos, debes contar con un estadio alternativo para jugar, esto, a todas luces, se parece más a negligencia”, afirmó Deportes La Serena en contra de los “Pumas”.

“Esta vergüenza es indeleble y solo puede ser en parte mitigada, jamás borrada, con un acto inmediato de remediación, que no es otro que hacer cumplir las reglas”, agregó el elenco de la Cuarta Región, en su afán de que la ANFP aplique el Artículo 23° de las bases, con el cual, Antofagasta perdería los tres puntos.

“El directorio de la ANFP debe inexcusablemente atender su obligación de aplicar el citado Artículo 23°. No hacerlo, confirma que las reglas se aplican para algunos y no para todos”, concluyó el cuadro serenense.