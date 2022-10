Alcalde de Antofagasta desmiente acuerdo con la ANFP para la realización del partido entre Antofagasta y Palestino

Este sábado, Deportes Antofagasta debía recibir a Palestino en el duelo pendiente por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2022. Sin embargo, la Municipalidad de Antofagasta negó el ingreso al estadio Calvo y Bascuñán y el compromiso entre pumas y árabes volvió a suspenderse.

El encuentro estaba pactado para comenzar a las 18:00 horas, pero ningún trabajador involucrado en el espectáculo pudo entrar al recinto deportivo, tanto integrantes de ambos equipos como los árbitros, encargados del VOR y los medios de comunicación.

Desde la ANFP emplazaron al municipio por no respetar un supuesto acuerdo para la utilización del estadio, mientras que el cuadro árabe ya inició las gestiones para quedarse con los tres puntos apelando a las bases del torneo. En tanto, el CDA, apremiado por la posibilidad de descender, espera definir el resultado en cancha.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la ANFP, informada por la Gerencia de Ligas Profesionales, comunica que el Estadio Calvo y Bascuñán, donde se realizaría el duelo entre Deportes Antofagasta y Palestino, no se encuentra disponible por determinación de la Municipalidad de Antofagasta“, fue el comunicado que emitió el ente rector del fútbol chileno.

En tanto, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, desmintió al organismo e incluso expuso un polémico llamado telefónico de Pablo Milad. “Mi trabajo es estar al tanto y preocuparme de todo lo que pasa en la ciudad, pero no hubo ningún acuerdo. Me llamó el presidente de la ANFP y me dijo que si el CDA no jugaba hoy (sábado) iban a perder tres puntos, que con eso se iban a ir derecho al descenso y que eso iba a ser culpa mía y yo le dijo que no“, relató a Radio Sol.

Una de las situaciones que complicó la realización del partido fue el Campeonato Anual de Atletismo Máster Antofagasta Runners, actividad programada desde el 4 de agosto, de acuerdo a información del municipio. Según Velásquez, desde la ANFP llamaron a participantes de este evento e incluso la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Antofagasta, Catalina Bravo, habría recibido amenazas por parte del organismo, lo que fue denunciado por la Municipalidad.

“Dijo que habían hablado con los atletas y que ellos iban a desocupar el estadio a las 14:30 horas. Yo le dije ‘qué raro, voy a conversarlo con la directora de Dideco y con el asesor jurídico’. Los llamé y me contaron otra versión que no tenía nada que ver y la directora me dijo que la amenazaron. Ahí yo dije ‘cortamos toda relación'”, agregó el jefe comunal.

De momento, la ANFP no se ha referido a esta situación puntual. En tanto, respecto a la resolución por la suspensión del partido, en Palestino esperan que el directorio cumpla con las bases y les otorgue los tres puntos. En caso de que esto no ocurra hasta el día martes, el cuadro árabe enviará los antecedentes al Tribunal de Disciplina.