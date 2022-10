Alcalde de Rancagua presenta recurso de protección para evitar que se juegue el Clásico Universitario en El Teniente

La decisión del Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López, quien pasó de rechazar a respaldar al estadio El Teniente como la sede del Clásico Universitario por Copa Chile en menos de un día no dejó conforme al alcalde de Rancagua.

“Rechazo la decisión de autorizar el partido por Copa Chile en Rancagua. Nuestra postura ha sido siempre una, que este tipo de encuentros no se juegue en Rancagua porque la seguridad de nuestros vecinos y vecinas son lo más importante. Hago un llamado a la Delegación Presidencial a repensar la determinación“, comentó Juan Godoy.

No conforme con aquella frase, el alcalde de Rancagua interpuso este miércoles un recurso de protección mediante el cual busca evitar que su ciudad albergue los 84 minutos restantes del Clásico Universitario este jueves a las 19:00 horas.

Alcalde de #Rancagua Juan Ramón Godoy, interpondrá un Recurso de Protección, para impedir que el juego entre U Católica y U de Chile se juegue en el Estadio El Teniente.@RadioRancagua @adnradiochile @Sougarret .

Las explicaciones del Delegado Presidencial de O’Higgins

Fabio López conversó con ADN Deportes para argumentar su cambio de determinación. “Nunca hubo un cambio de decisión, señalamos que el partido estaba programado hace dos semanas y que nosotros ofrecíamos un cambio por respeto a la muerte del hincha de O’Higgins. Este partido se jugaba bajo condiciones aceptadas por el club organizador, pero lamentablemente no encontraron otro estadio y siguió la programación que estaba”, argumentó la autoridad pública, que recalcó la necesidad de evitar la violencia en los estadios.

“Este tema lo tiene que solucionar la ANFP, esto tampoco los hinchas de O’Higgins lo deben mezclar porque les va a tocar ir de visita y no nos gustaría que nuestros fanáticos no fueran recibidos. El partido se juega sin público visitante y los clubes no concentrarán acá, llegan directamente a jugar el partido”, remarcó el Delegado Presidencial de O’Higgins, ratificando nuevamente el Clásico Universitario, tal como lo enfatizó la UC en sus redes sociales.

Agradecemos la reunión con la Delegación Presidencial de O’Higgins. Pudimos presentar el partido ante @udechile y confirmamos que el juego, válido por la vuelta de los 1/4 de final de Copa Chile, se jugará este jueves 13/10 a las 19 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. pic.twitter.com/DQgHNCXlqq — Universidad Católica (@Cruzados) October 12, 2022

Sin embargo, el recurso de protección pone en duda el desarrollo de los 85 minutos restantes del choque de la UC ante la U de Chile este jueves a contar de las 19:00 horas.