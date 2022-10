Imágenes sensibles: captan momento en que policía le dispara a un camarógrafo durante el caos del Gimnasia-Boca

El partido de Gimnasia y Esgrima vs Boca Juniors, disputado este jueves en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, terminó con graves incidentes que provocaron la muerte de una persona, además de varios lesionados, entre ellos, un camarógrafo que estaba en plena transmisión al aire.

Fernando Rivero, trabajador de TyC Sports, se encontraba cubriendo los enfrentamientos entre hinchas y la policía local a las afueras del recinto, hasta que uno de los oficiales le disparó directamente con balas de goma.

La impactante situación fue captada en vivo, mientras el medio transmitía lo que estaba ocurriendo alrededor del reducto deportivo.

Luego, el camarógrafo de TyC Sports mostró la parte de su cuerpo herida con marcas de tres balas de goma. “Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, comentó el afectado en diálogo con la cadena deportiva en la cual trabaja.

El registro captado contiene imágenes sensibles

ASÍ LA POLICÍA LE DISPARÓ A UN CAMARÓGRAFO DE TyC SPORTS En medio del caos en La Plata, un policía le disparó a nuestro compañero Fernando Rivero. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nV0X23v6PI — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022