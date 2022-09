Gustavo Quinteros no quiere pensar en un eventual título ante la UC: “El objetivo es mantener o alargar la ventaja, no pensar en otra cosa”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, valoró el regreso de los seleccionados chilenos tras la gira por Europa de cara al choque decisivo del domingo ante la UC en la reanudación del Campeonato Nacional 2022.

“Van a entrenar viernes y sábado, les daremos libre hoy para que mañana estén 100% para entrenar y puedan jugar el domingo. No creo que haya muchos cambios en la formación, para que el equipo repita las buenas actuaciones que viene haciendo”, remarcó, enfatizando en la situación de Brayan Cortés, Esteban Pavez y Gabriel Suazo, que asoman como titulares el domingo en el Estadio Monumental.

“Confiamos en que el equipo va a jugar bien. Pensamos más en ganar el partido, jugar bien. Aprovechamos bien estos días que tuvimos para entrenar los movimientos que nos permitan contrarrestar al rival, llegamos muy bien. El amistoso del fin de semana pasado sirvió mucho, estamos sólo pensando en eso. Si los resultados de los demás equipos ayudan, mejor, pero estamos pensando en ganar el domingo“, explicó Gustavo Quinteros, que no quiso ponerse en un eventual escenario en torno a ganar el título del Campeonato Nacional 2022.

“Vamos paso a paso y partido a partido. Tratamos de no pensar en querer dar la vuelta, trabajamos para conseguir los 3 puntos. Los jugadores han entrenado de forma excelente. Estamos en una situación favorable. El objetivo es mantener o alargar la ventaja, no pensar en otra cosa. Tenemos que conseguir los 3 puntos para tener el objetivo mucho más cerca”, explicó el DT de Colo Colo.

Gustavo Quinteros reconoció llamados de Emelec

En Ecuador aseguraron días atrás del interés del elenco de Guayaquil para volver a contar con el entrenador del Cacique, algo a lo cual el técnico nacionalizado boliviano respondió. “No voy a entrar en detalles de nada. Hubieron un montón de situaciones, llamados telefónicos en el año, de equipos y selecciones. Lo que le dije a todos que agradecía el interés, pero que mi único objetivo era quedarme en Colo Colo, salir campeón y terminar la temporada. Siempre la respuesta fue la misma, que estoy acá y que vine para el objetivo de ser campeón”, zanjó.

También tuvo palabras para lo ocurrido en el suspendido Clásico Universitario. “Fue un hecho lamentable, está en riesgo el físico de un jugador. Lo más importante es que el chico esté sano y no tenga secuelas de lo que pasó. Creo que debe aplicarse el reglamento, que no sé cuál es. Llamo a nuestros hinchas a no hacer ningún hecho que nos perjudique y no podamos tenerlos en el campo”, recalcó junto con dimensionar el nivel de la UC para el choque del domingo.

“Vienen mejorando mucho, comenzó irregular, pero ya es un equipo que está jugando bien. Para ganarlo no debemos cometer errores, estar atentos y seguir mejorando en las pelotas paradas”, cerró en conferencia de prensa.