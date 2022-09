Cristian Palacios le baja el perfil a que la UC juegue con público en Valparaíso: “No nos influye en nada”

La figura de la U de Chile en la victoria sobre la UC en el Clásico Universitario del pasado domingo fue el delantero Cristian Palacios, que acabó con una racha de cuatro meses sin convertir para darle a los azules su primer triunfo del año en choques ante los cruzados o Colo Colo.

“La ansiedad la traté de manejar de la mejor manera, sabía que los goles iban a llegar, quería aportar para el equipo. Estoy muy contento por el gol del partido y uno sigue trabajando para seguir mejorando. Era un gol importante, habíamos trabajado la presión y el gol viene de eso. Me sentí contento por eso y por volver a convertir. Estamos contentos por plasmar en la cancha lo que trabajamos en la semana”, remarcó el “Chorri”, que no se complicó ante el hecho de haber acumulado tanto tiempo sin convertir por la U de Chile.

“Ganando, no importa quién haga el gol. Sé que los delanteros vivimos del gol, nos exigen eso, pero a veces si le toca a otro compañero es mejor para el equipo. Estamos muy contentos por el apoyo de la gente y agradecidos, esperamos seguir disfrutando de ellos cuando nos toque jugar de local (…) En la mayoría de los partidos no hemos tenido tantas chances para rematar, a diferencia de delanteros de otros equipos. Teníamos que estar tranquilos, la paciencia había que manejarla y que no nos matara la ansiedad”, comentó Cristian Palacios.

De todas formas, no quiso plantearse en torno a si los azules alcanzaron su peak de rendimiento ante los cruzados. “No sé si fue el mejor partido, pero fuimos superiores, presionamos desde el primer minuto. Estábamos convencidos de que teníamos que ganar el partido y salimos a hacerlo desde el primer minuto”, remarcó.

Cristian Palacios y la revancha en Valparaíso

Ante las consultas por el hecho que la UC si juegue con público el duelo del miércoles, pese al castigo que tenían por los desórdenes en el cierre de San Carlos de Apoquindo, el delantero de 32 años descartó que sea factor.

“No nos influye en nada, tenemos que ir en busca de la clasificación. Sabemos lo que tenemos que hacer y a qué vamos”, enfatizó, junto con resumir el sentir del plantel de cara al choque de mañana en el estadio Elías Figueroa.

“Va a ser un partido difícil como el anterior, estamos preocupados por nosotros y cómo queremos ganarlo. Iremos como en el primer partido, a buscar ganarlo desde el arranque. Estamos con confianza, esperamos cerrar la llave y después pensar en el torneo“, cerró en conferencia de prensa.