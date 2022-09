Ariel Holan critica el estado del Santa Laura: “Nos llevó a tener pocos controles de calidad”

El entrenador de la UC, Ariel Holan, estableció un particular análisis para explicar la caída de su equipo en el Clásico Universitario: el estado de la cancha del estadio Santa Laura.

“El piso estaba totalmente diferente al del Nacional y nos llevó a tener pocos controles de calidad, no pudimos contrarrestar su juego directo. No vi lo que el equipo puede hacer, que es doblar por los exteriores de la cancha o pases que quiebren líneas. El partido fue más directo, algo que no nos sienta cómodos”, apuntó el trasandino, que aseguró que no estuvieron tan lejos de igualar pese a que el primer tiro a puerta de los cruzados fue al minuto 87.

“Estuvimos parejos en situaciones de gol. Perdimos nuestro mejor capital y la U tuvo el apoyo de su público, estuvimos un poco incómodos. Podría haber sido un empate, pero el resultado deja la llave abierta y estoy convencido de que el miércoles va a ser un encuentro totalmente diferente“, explicó Ariel Holan.

Ariel Holan y la “mala suerte” cruzada

El entrenador de la UC planteó que tuvieron diversas circunstancias en situaciones puntuales del juego distintas respecto a juegos pasados. “Las cosas importantes del partido estuvieron en contra, el gol de ellos es un error nuestro. Fueron sucediéndose circunstancias que nos impidieron sumar los 3 puntos. Jugamos un partido en que estuvimos un poquito lejos de lo que veníamos haciendo en los últimos 5 o 6 partidos”, puntualizó.

Además, el trasandino lamentó la dolencia que sacó a César Pinares del partido cuando estaba comandando un contragolpe. “Creo que es un desgarro lo de Pinares, al menos debería dejarlo 21 días fuera”, recalcó, asumiendo su baja por gran parte del resto de la temporada.