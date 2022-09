Sebastián Miranda, entrenador interino de U. de Chile, habló este viernes en la conferencia de prensa previa al clásico que disputarán los azules contra Universidad Católica, por los cuartos de final de la Copa Chile.

El técnico de la U abordó las bajas de Darío Osorio y Cristóbal Campos, quienes están en La Roja. Miranda puntualizó en el joven delantero y señaló: “Todos sabemos que Darío es un jugador importante, por algo está en la selección chilena y ha marcado diferencias, pero nosotros somos un plantel, tenemos que estar preparados para jugar ante Católica”.

“Desde las características de Felipe Gallegos, Pablo Aránguiz y Lucas Assadi, intentaremos que la falta de Osorio no tenga tanta relevancia. Si es que no tenemos un buen resultado, la excusa no puede ser que no está Darío”, recalcó el exfutbolista sobre la ausencia del atacante, quien es una de las figuras y goleadores del cuadro azul esta temporada.

En cuanto a la falta de Campos en el arco, el estratega mostró plena confianza en Martín Parra y Pedro Garrido, los porteros suplentes. “Tengo que tomar una decisión y los dos están preparados para jugar. Tienen características similares, quizás Martín puede tener más experiencia, pero lo importante es verlos competir. La decisión que tome, primero se las haré saber a los jugadores”, indicó.

Sebastián Miranda y la denuncia contra Nicolás Gamboa

El DT de U. de Chile también se refirió a la designación de Gamboa como el juez del partido con Universidad Católica, en medio de la denuncia que presentó el club por el polémico rol que tuvo aquel réferi durante el duelo pasado ante Palestino.

“Mientras menos tenga que interferir el árbitro al VAR, mejor. Todos tenemos que tratar de apoyar para que el árbitro sea lo menos protagonista posible. El club está en su derecho de manifestar inquietud y creemos que hubo un error en la interpretación del VAR”, sostuvo Miranda.

Por último, el exjugador explicó por qué la U mostró una mejora tras la salida de Diego López. “Hay un tema de convencimiento mío ante el trabajo. Eso trato de hacérselo saber a los jugadores para que se desarrollen mejor en la cancha. Los veo entrenar, veo el compromiso que tienen. Esto me hace entregarles un mensaje de convencimiento que parece que les llegó”, concluyó.