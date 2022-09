Cecilia Pérez en éxtasis tras el triunfo de la U: “Me encanta mucho el juego de Sebastián Miranda fuera y dentro de la cancha”

La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se mostró sumamente feliz tras el triunfo de Universidad de Chile sobre Palestino, que dejó a los laicos más alejados de la zona de descenso directo en el Campeonato Nacional.

Al respecto, comenzó diciendo a los medios de comunicación que “es una alegría tremenda, estoy muy emocionada. Me encanta mucho el juego de Sebastián Miranda fuera y dentro de la cancha“.

En esa línea, Pérez añadió: “Lo vimos esta semana en los entrenamientos, el ambiente que había, la seguridad en los jugadores. Sebastián es capaz de recuperar en lo ánimo a los jugadores, así que espero que tengamos muchos más triunfos y ya el próximo año ir con todo“.

“Estoy agradecida de Sebastián y de cada uno de los futbolistas. Esperamos que se quede hasta fin de año“, agregó la exministra.

Finalmente, Pérez fue consultada sobre los hinchas de la U que llegaron hasta el estadio Municipal de La Cisterna: “Las invitaciones que nos dio Palestino, fueron para los familiares de los jugadores y los directores. Lo otro no lo sabemos. Hay que investigar, porque yo no me pierdo“.