Matías Dituro se enfoca en el Clásico Universitario por Copa Chile: “No hay favoritos, esta es una competencia diferente”

En la previa al Clásico Universitario, el arquero de la UC, Matías Dituro, analizó el presente con el que llegan a este encuentro contra los azules, a los cuales vencieron con claridad por el Campeonato Nacional 2022 y que es parte de la racha que acumulan de cinco duelos seguidos sin recibir goles.

“Va a ser un partido totalmente diferente, sabemos lo que son los clásicos, independiente de cómo llegue cada equipo del torneo nacional. En un “mata mata” puede pasar cualquier cosa, hay que afrontar el partido con mucha seriedad y compromiso, es una competencia que nos ilusiona mucho“, aseguró el portero de 35 años, que no quiso hablar de una ventaja para el equipo por la última victoria en los choques entre ambos.

“No hay favoritos, esta es una competencia diferente. Tenemos que seguir creciendo. Hemos tenido una buena semana de trabajo, eso me deja tranquilo para seguir creciendo como equipo. Hemos manejado bien la ansiedad, enfocados trabajando sólo en el partido del domingo”, remarcó Matías Dituro, que descartó que la inexperiencia en el Clásico Universitario de Martín Parra pueda ser factor en este choque por Copa Chile.

“No es ninguna situación a favor nuestra lo que le pase al equipo rival, Si está en la U, Martín Parra es un gran arquero, creo que tiene muchísimas condiciones y seguramente le debe hacer mucha ilusión en hacerlo de buena manera en este partido. Si nosotros seguimos dando pasos para adelante, los objetivos los vamos a ver mucho más cerca”, remarcó.

Matías Dituro no piensa en La Roja

El arquero de la UC reconoció las gestiones para su nacionalización como chileno, pero no quiso profundizar en torno a si se proyecta como un eventual seleccionado nacional para los próximos encuentros.

“Tanto el club, Juan (Tagle) y Tati (Buljubasich) me están ayudando muchísimo. Estoy muy contento, llevo más de 5 años viviendo en este país, en Santiago prácticamente 4 años, el cariño es enorme y me han recibido muy bien. Me siento muy cómodo acá, mis dos hijos son chilenos. Estoy ilusionado por este trámite y tener la posibilidad de adquirir la nacionalidad, viendo como va todo, esperando que avance de la mejor manera”, explicó el arquero, que se enfocó en su presente en la precordillera.

“Vamos viendo que tenemos ese crecimiento, que vamos encontrando nuestro ritmo de juego. Desde que llegó Ariel (Holan) se están haciendo muchísimas cosas extrafutbolisticas que ayudan a que el equipo esté concentrado“, sentenció.