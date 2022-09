Piden la salida del entrenador: 15 jugadoras renuncian a la selección española de fútbol

La selección española femenina atraviesa una fuerte crisis por la renuncia de 15 jugadoras del equipo. La razón de la dimisión de las futbolistas se debe a que las deportistas solicitaron la salida del actual entrenador Jorge Vilda.

Durante agosto, las jugadoras en cuestión se comunicaron con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a quien le manifestaron su rechazo a la continuidad del DT. Esto, debido a que las futbolistas aseguraron que la metodología del estratega está afectando su salud mental.

La solicitud de las futbolistas fue descartada tajantemente por la máxima autoridad del fútbol español, por lo que las opositoras a Vilda decidieron renunciar a la “Roja”.

Cada una de las 15 jugadoras envió el mismo correo a la RFEF, en el que solicitaron no ser convocadas mientras Vilda continúe en el cargo.

“Los hechos de los cuales ustedes son conocedores están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud“, inicia el texto enviado por las futbolistas, el que fue reproducido por el medio hispano Cadena SER.

“Actualmente, no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para la selección española y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida“, comunicaron.

Las futbolistas que buscan la salida de Jorge Vilda son: Laia Aleixandri, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Nerea Eizaguirre, Lola Gallardo, Lucía García, Patri Guijarro, Mapi León, Ainhoa Moraza, Sandra Paños, Andrea Pereira, Leila Ouahabi, Claudia Pina y Amaiur Sarriegi.

La respuesta de la RFEF

Luego de recibir el correo enviado por las futbolistas, la Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado en el que rechazaron la acción realizada por las deportistas. “La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias”, respondieron.

“La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y el deporte”, agregaron.

📍 COMUNICADO OFICIAL |

Selección absoluta femenina de fútbol 🔗 https://t.co/TojMlGrRe6 pic.twitter.com/Da3zAtHZ8c — RFEF (@rfef) September 22, 2022

Actualmente, Jorge Vilda, quien ha sido entrenador de la selección española femenina desde 2015, cuenta con contrato hasta el año 2024.