Lucas Assadi tras el triunfo de la U: “Todos tenemos que sacar esto adelante; los más grandes y los de casa”

Este jueves, la U. de Chile derrotó 2-1 a Palestino por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2022. El joven Lucas Assadi fue el autor de uno de los goles azules -la que fue su primera anotación en el profesionalismo- y remarcó la importancia del triunfo para afrontar la recta final del torneo.

El conjunto universitario llegó al compromiso en La Cisterna en un complejo momento. Tras ocho partidos consecutivos sin ganar, la dirigencia de Azul Azul determinó destituir a Diego López de la banca del equipo y Sebastián Miranda asumió el interinato por segunda vez en la temporada 2022.

Pese a la crítica situación, la U se mostró competitiva durante largos pasajes del encuentro y consiguió tres puntos de gran valor en su lucha por no descender. Uno de los tantos fue marcado por Assadi, con fortuna por un desvío en Cristián Suárez, mientras que el otro gol, el primero, fue un tanto en propia puerta de Franco Pardo.

Respecto a su primer gol con la U, el futbolista de 18 años no escondió su felicidad. “Estoy demasiado emocionado. No se me estaba dando y al fin se me dio. Sabía que iba a pasar en algún momento”, manifestó el formado en el Centro Deportivo Azul.

“Es un gol que nos ayudó bastante para conseguir tres puntos muy importantes. Todos tenemos que sacar esto adelante, los más grandes y los de casa. Creo que lo vamos a lograr“, agregó.

Consultado por los efectos de la salida de Diego López y el regreso de Sebastián Miranda, el canterano fue conciso para referirse al aporte de este último al plantel. “Convencimiento”, respondió.

Por último, Lucas Assadi adelantó la llave de cuartos de final de Copa Chile ante la UC y aseguró que el equipo buscará pelear en ambos frentes. “Esta victoria nos va a ayudar a trabajar de manera diferente para preparar el partido con Católica. En todos lados vamos a salir a ganar“, cerró.

El duelo de ida entre azules y cruzados se jugará el domingo 25 de septiembre, mientras que la revancha se realizará el miércoles 28 de septiembre. La sede para ambos duelos aún no está definida.