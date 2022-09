El Real Betis ha tenido un gran arranque en la temporada 2022/23. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini suma siete victorias en ocho partidos entre La Liga y Europa League, con el delantero Borja Iglesias como un elemento vital en la columna vertebral de los andaluces.

El futbolista de 29 años ha disputado seis partidos en el actual curso -todos por el torneo español- y acumula seis anotaciones. Su gran rendimiento, que se suma a lo mostrado en las temporadas anteriores, le significaron al “Panda” ser considerado por Luis Enrique para la selección española, la primera convocatoria de su carrera.

“Mis primeros días están siendo muy buenos. Está todo por encima de mis expectativas y de lo que me había imaginado antes de venir“, manifestó Iglesias en conferencia de prensa, en la previa de los duelos ante Suiza y Portugal por la UEFA Nations League.

Por otro lado, el delantero destacó al plantel del Real Betis como un factor importante para ser nominado. “Tengo la suerte de jugar en un equipo que está muy bien, que me hace destacar. Son parte fundamental de que yo esté aquí“, aseguró.

En la misma línea, Iglesias elogió a Manuel Pellegrini por la relevancia en el presente que atraviesa. “La realidad es que Manuel ha sido muy importante y le estoy muy agradecido. Llegó al club en un momento en que mi situación no era fácil, donde los primeros meses participé menos de lo que me gustaría, pero me ayudó a recuperar el nivel“, remarcó.

“Que fuese duro me hizo crecer, dar pasos adelante. Me ha dado la confianza cuando me lo he ganado. Estoy muy agradecido, estoy creciendo con él y es un gran entrenador“, agregó.

Por último, Borja Iglesias se refirió a la opción de asistir con España al Mundial de Qatar 2022. “Queda mucho, pero voy a intentar poner todo de mi parte para sumar y ser una opción. Mi intención es disfrutar el momento, intentar aportar y aprender. Creo que puedo hacerlo”, cerró.

En la Copa del Mundo que arranca el 20 de noviembre, la selección española integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa Rica y Japón.