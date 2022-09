En el último mercado de fichajes en Europa, Ben Brereton fue vinculado a diversos clubes de la Premier League, La Liga y la Ligue 1. Sin embargo, el Blackburn Rovers rechazó las propuestas recibidas y el chileno permanecerá en el equipo -por lo menos- hasta la próxima ventana de pases.

Respecto a su continuidad en el cuadro de Lancashire, el futbolista de 23 años aseguró que es una situación que lo dejó conforme. “He estado en este club por tres o cuatro años. Realmente amo al equipo, se dio la oportunidad de quedarme acá y estoy feliz con eso”, manifestó en conversación con TNT Sports.

Además, el nacido en Stoke-on-Trent destacó la llegada de Marcelino Núñez al Championship, quien se sumó a “Big Ben” y Francisco Sierralta como los representantes nacionales en la segunda categoría inglesa. “Es genial, porque tienes a Marcelino y a Sierralta. Es agradable ver caras conocidas”, comentó.

“Hace poco hablé con Marcelino. Aprovechando que está en Inglaterra le envié un mensaje por si quería venir. Lo está haciendo muy bien en Norwich, ha estado jugando bien, anotando y entregando asistencias. Estoy muy contento por él. Espero que pueda verlo y ayudarlo con la barrera del inglés, pero lo ha hecho muy bien de momento“, expresó.

Tanto Brereton como Núñez y Sierralta están en Barcelona para el amistoso de La Roja ante Marruecos y el delantero adelantó el compromiso. “Será un gran desafío para nosotros y estoy muy emocionado. Es otra experiencia que ganaré con Chile, lo cual es un gran honor. Estoy muy emocionado por encontrarme con todos de nuevo y ver al cuerpo técnico”, afirmó.

El duelo entre La Roja y Marruecos se jugará este viernes 23 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Chile, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.

Brereton y la posibilidad de jugar en el fútbol chileno

Otro de los puntos abordados por Ben Brereton en la entrevista con TNT Sports fue la eventual opción de jugar en el Campeonato Nacional en algún momento de su carrera.

“Es una posibilidad porque toda mi familia en Chile ama el fútbol. Sería increíble, tal vez más adelante en mi carrera, jugar por algún equipo en Chile“, comentó.

Además, el jugador aclaró que él no tiene preferencia por ningún equipo, aunque destacó el nivel de Colo Colo. “En realidad no sigo a ningún equipo, pero mi mamá sí apoya a Colo Colo. Para mí Colo Colo es muy bueno. Católica también. Cuando vi el partido entre Colo Colo y la UC sentí que fue un duro encuentro, con grandes jugadores. Quizás en el futuro juegue en Chile, pero no estoy tan seguro. Ya lo veremos“, cerró.