“Siempre te veo hablando, cu…”: Gary Medel y Marcelino Núñez desataron las risas en particular conferencia de prensa

Este lunes, Gary Medel y Marcelino Núñez se robaron las miradas al protagonizar una particular rueda de prensa desde España, país en el cual La Roja prepara sus duelos amistosos contra Marruecos y Qatar por la fecha FIFA de septiembre.

La previa de la conferencia estuvo llena de risas y momentos distendidos que fueron recopilados por la cuenta de Instagram de Maks Cárdenas. El primero en aparecer en escena fue el volante del Norwich, quien llegó mucho antes que el “Pitbull” y aprovechó los minutos iniciales para mostrar sus avances con el idioma inglés.

“One, two, three, very good, very nice, how are you, I am from Norwich City”, señaló el mediocampista, desatando carcajadas hasta que Medel llegó, se sentó a su lado y lo quedó mirando con una sonrisa.

Mientras preparaban los micrófonos para comenzar la rueda de prensa, Núñez comentó: “Es primera vez que me hacen una entrevista”. El zaguero del Bologna reaccionó rápidamente y le respondió: “Sale para allá, siempre te veo hablando, cu…”. Pero luego, el volante explicó: “Acá po, en conferencia”.

Después, uno de los periodistas presentes le consultó al defensor si es que sabía hablar en inglés. “Little (poco)”, contestó el bicampeón de América, provocando la risa del joven futbolista.

Cuando la conferencia estaba a punto de partir, Marcelino Núñez le hizo una petición a Gary Medel. “Empieza tú primero, estoy nervioso”, comentó el mediocampista.

Revisa la divertida conexión de Medel y Núñez en rueda de prensa