“Te pasaste 10 cuadras”: Pablo Mackenna arremete contra tuit del Presidente Boric sobre la Parada Militar

El pasado lunes 19 de septiembre se llevó a cabo la Parada Militar 2022 en la elipse del Parque O’Higgins, la primera encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

Si bien, las manifestaciones contra el Mandatario marcaron la ceremonia, las polémicas no quedarían ahí, puesto que un mensaje del Jefe de Estado publicado tras la actividad de las Fuerzas Militares nacionales, generaría controversia en el mundo político.

“Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil”, manifiesta el mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Presidente Boric.

“Impecable #ParadaMilitar2022 con honores a las Glorias del Ejército y a la historia de nuestra patria”, se agrega en el mensaje.

Una criticada “provocación”

Dichas palabras, molestaron a algunas voces políticas de oposición, precisamente el uso del término subordinación, acusando que busca provocar.

Un ejemplo de aquello es la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien en redes sociales expuso: “Es necesario que la prudencia, respeto, moderación y la no provocación partan desde el presidente de la República, no es bueno que nuevamente “se dé un gustito” que atenta contra la unidad, no ayuda, ni suma y evidentemente es un error, uno más”.

Pero no todas las críticas al Presidente Boric vinieron desde el mundo político, ya que el escritor Pablo Mackenna también decidió entregar su opinión.

“¿Será necesario restregarles la banda presidencial cuál barco pirata? 1 Sr. presidente: la subordinación es total y absolutamente necesaria. 2 La ceremonia no se trata de celebrar aquello. 3 Te pasaste 10 cuadras. Gratis y contraproducente”, expresó el comunicador vía Twitter.

“Bien tonto el gustillo que te diste”, cerró Pablo Mackenna.