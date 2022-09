Marcelino Núñez, volante del Norwich City, comentó su gran presente en Inglaterra y se mostró agradecido de todo lo que vivió en Chile para poder dar el salto más importante de su carrera hasta el momento.

“Siempre agradecido de la liga chilena y también de Universidad Católica, que me dio la oportunidad de debutar. Gracias a la liga chilena me pudieron llamar a la selección y llegué al Norwich”, señaló el volante, este lunes, en rueda de prensa.

En cuanto a su presencia en el club inglés, el mediocampista indicó que “me recibieron bien los compañeros, me sorprendieron las instalaciones y en especial las canchas, eso me ayudó mucho a adaptarme rápido”.

Marcelino Núñez y su orgullo por estar en La Roja

El formado en la UC también expresó su alegría por volver a ser convocado en La Roja para la fecha FIFA de septiembre. “Estoy muy contento de ser partícipe de la selección, también de las exigencias que nos pide el entrenador. Entrenamos y fue muy intenso”, mencionó tras la primera práctica de Chile de cara a los amistosos contra Marruecos y Qatar.

“Es un privilegio estar con la Generación Dorada que le ha dado todo a nuestro país futbolísticamente. Mi sueño es conseguir cosas grandes como ellos. Verlos me ayuda a crecer”, concluyó el volante que actúa en Inglaterra.