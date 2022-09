Durante la jornada de este martes, UEFA confirmó que la selección de Rusia no podrá jugar la Eurocopa 2024 debido al veto impuesto tras la invasión de tropas rusas en territorio ucraniano.

El ente rector del fútbol europeo se reunió en Hvar, Croacia, para aprobar el nuevo formato de la Copa de Europa. En este marco, se ratificó que la participación del combinado ruso se mantiene suspendida en todas sus categorías.

“Todas las selecciones rusas están actualmente suspendidas tras la decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA (…) Por lo tanto, Rusia no está incluida en el sorteo de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la UEFA 2022-24”, señaló el organismo.

Además, UEFA anunció que Alemania, país sede de la Eurocopa 2024, clasifica directamente a la fase final, mientras que el resto de selecciones (53 en total) disputarán una fase de clasificación y serán repartidas en diez grupos: siete grupos de cinco países y tres grupos de seis.

“Los diez ganadores de grupo y los diez segundos de grupo se clasifican para la fase final. Las tres plazas restantes se decidirán a través de los play-offs que se disputarán en marzo de 2024”, agregó la entidad europea.

🏆 🇩🇪 The qualifying system for #EURO2024 has been finalised. Hosts Germany qualify automatically, with 53 nations vying for the other 23 places.

🔟 group winners and 10 runners-up qualify for the finals.

3️⃣ spots decided by play-offs in March 2024.

Full info: ⬇️

— UEFA (@UEFA) September 20, 2022