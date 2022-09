Durante la noche de este miércoles, el chileno Diego Rubio estiró su racha goleadora y marcó en el triunfo 2-1 de Colorado Rapids sobre San José Earthquakes, por la Major League Soccer (MLS), en Estados Unidos.

El delantero nacional fue titular y tardó 20 minutos para abrir la cuenta en favor de su escuadra. Tras un rebote, la pelota quedó picando fuera del área y el ex Colo Colo sacó un potente remate de derecha que se clavó en el arco rival.

A los 37′, Nathan Cardoso igualó el marcador y ambos elencos se fueron emparejados a los camarines durante el entretiempo. Ya en la segunda mitad, Keegan Rosenberry apareció a los 77′ para el cuadro local y selló el triunfo 2-1.

Con esta victoria sobre San José Earthquakes, el Colorado Rapids de Diego Rubio llegó a 39 puntos y se ubicó en el décimo puesto de la tabla en la Conferencia Oeste de la MLS.

En tanto, el ariete chileno cosechó su gol número 14 de la temporada en la liga estadounidense y se alza como el máximo artillero de su equipo.

