Diego Rubio y su presente goleador en la MLS: “Creo que estoy pasando por el mejor momento de mi carrera”

Uno de los jugadores chilenos que está teniendo un rendimiento destacado en el extranjero es el delantero Diego Rubio, que ya superó la decena de goles esta temporada por los Colorado Rapids, convirtiendo ya tres tantos en sus últimos cuatro partidos.

“Estoy feliz por estar marcando y además el equipo está siendo más consistente, cuando ayuda al equipo anotando es doble felicidad. El equipo ha ido mejorando año tras año y ahora ya nos conocemos bien, cada vez jugamos mejor”, reconoció el artillero en conversación con ADN Deportes.

“Lo principal es la regularidad. El año pasado pasé por muchas lesiones y no pude jugar dos o tres partidos seguidos. Pude hacer pretemporada este año. Lo principal para un delantero es tener regularidad y jugar”, apuntó Diego Rubio, junto con expresar su alegría por tener de compañero a Felipe Gutiérrez.

“Estoy contento de tenerlo acá, jugamos juntos una temporada en Kansas. Tener un jugador como él te da confianza, fue uno de los mejores volantes de la liga cuando estuvo. Es un plus para mi y para todo el equipo, ojalá nos ayude a llegar a playoffs“, explicó.

El presente y futuro de Diego Rubio

Con 29 años, el formado en Colo Colo no piensa demasiado en si su momento goleador le permitirá volver a la selección chilena. “No se han contactado, pero uno tiene que hacerlo bien en el club para llegar a la selección y estoy enfocado en eso. Cada jugador tiene que preocuparse de jugar y el entrenador verá a quien llama”, apuntó junto con no querer comprometerse a un eventual regreso al cuadro albo, donde ha sonado en los últimos mercados de fichajes.

“Eso no depende de uno. Estoy muy bien aca, creo que estoy pasando por el mejor momento de mi carrera. No volvería a Colo Colo a salvar el futuro de mi carrera o ganar dinero, sino porque quiero ir a ganar cosas importantes. Hay que ver en el momento de la carrera en que uno está, no quiero ir a morir allá, estar viejo y ni correr. No podría decir que si o no, dependerá de los equipos y el futuro”, planteó el delantero que ya supera los 30 goles en 95 partidos por Colorado Rapids desde su llegada al club en 2018.