Francisco Alarcón, defensa de Cobresal: “Junto a la UC, Colo Colo es el equipo que mejor juega en el torneo”

En la previa al choque de este miércoles por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2022 ante Colo Colo, el defensa de Cobresal, Francisco Alarcón, conversó con Los Tenores.

“La motivación es la misma, tenemos que hacernos fuertes de local. Estamos tranquilos (…) A medida que avanza el torneo, primero era mantener la categoría y ahora nuestra intención es meternos en una copa internacional”, apuntó el central de 32 años, que destacó el nivel con que los albos llegan al encuentro en El Salvador.

“Lucero hace buenos movimientos, Pizarro tiene buen pie. Colo Colo juega a lo mismo siempre, es muy regular. Son los que mejor juegan junto a la UC”, explicó Francisco Alarcón, quien valoró que el encuentro no se postergara.

“Era una lata, planificábamos jugar en esa fecha y a esa hora. Complicaba porque era un mes sin jugar, es bueno que hubo voluntad de las partes. Colo Colo en todo momento quiso jugar”, remarcó junto con describir el peculiar ambiente con el que se vive el encuentro en el campamento minero.

“Uno con el tiempo conoce hasta a los jardineros de la plaza, son menos habitantes y en esta semana parece que está dividida la cosa: unos te piden ganar y otros te piden perder, es una conversación entretenida“, apuntó entre risas.

Francisco Alarcón y su salida de Santiago Wanderers

El año pasado, el formado en Unión Española se fue anticipadamente del cuadro porteño, club que finalmente perdió la categoría en aquella temporada. “No fue bueno para mí. Terminé un poco molesto y Cobresal estaba desde el comienzo interesado en mí. Fue la mejor decisión venir, el club hace las cosas súper bien y sólo me preocupo de jugar. Eso me ha llevado a ser un jugador regular, confiable. Estoy contento acá”, explicó, junto con fustigar la determinación que en su época tomó el mandamás del elenco de la Quinta Región, Reinaldo Sánchez.

“Molesta porque la gente del fútbol sabe cómo me desenvuelvo día a día y cuando viene un presidente del club, pero que es externo, se ensucia todo. Da para la polémica, pero después se dio lo otro y uno recibe mensajes donde se da cuenta de que no estaba tan equivocado. Algunos lloraron cuando me fui de Wanderers. Es una etapa superada“, sentenció junto con ponerse en el escenario de cara a una última fecha en la que Cobresal pudiera sentenciar el futuro de la U de Chile.

“Sería un partido lindo por nuestro objetivo y el morbo de la U con un eventual descenso. Ojalá no llegar a eso, que la U no esté en esos puesto. A nadie le sirve que un equipo grande esté en esas posiciones, ojalá tengan la fortaleza para salir juntos adelante”, cerró.