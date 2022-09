El quiebre entre plantel y cuerpo técnico que complica a Deportes La Serena en la lucha por no descender

La campaña 2022 de Deportes La Serena no es de las más felices y a seis fechas del final, se ubican en el penúltimo lugar de la tabla, zona de descenso directo a la Primera B 2023.

Sin embargo, el mal rendimiento deportivo agudizó una serie de diferencias entre el plantel papayero y su entrenador, Pablo Marini. Según informó Diario El Día, existe un quiebre entre el trasandino y algunos de los jugadores.

Puntualmente se detalla el caso de Leonardo Valencia, quien pese a no estar lesionado ha dejado de ser parte de las convocatorias de Deportes La Serena. “Todo indica que perdió el interés de defender a los papayeros, desde que se frustró una posible partida al extranjero a mitad de año”, señala el matutino.

Otros “cortados” por Pablo Marini

Quien llegó a sustituir a Ivo Basay en la banca del elenco de la Cuarta Región también ha sido drástico al momento de sacar de las nóminas a otros integrantes del plantel. De hecho, ante la UC no estuvo citado el capitán del equipo, Rodrigo Brito.

“Aunque sea un referente, no significa que esté en condiciones de jugar, que sea referencia, no significa que esté jugando bien. No fue citado por rendimiento, nos enfocamos en rendimiento”, explicó “Pomelo”, amparado en el deficiente rendimiento de la zaga ante Everton. Jens Buss, Marcelo Herrera y Vitao también han sufrido el rigor del trasandino.

De hecho, también Diario El Día puntualiza en que el ambiente entre los jugadores tampoco es el mejor luego de una discusión entre los referentes del club en el vestuario de La Portada luego de la goleada ante los cruzados. Todo mientras de cara al juego del miércoles, ante Unión Española, no tendrán por suspensión al volante Cristián Erbes y al delantero Humberto Suazo.