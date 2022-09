Durante la jornada de este lunes, Marruecos publicó su nómina de jugadores para la fecha FIFA que se disputará en este mes de septiembre, instancia en la cual el combinado africano enfrentará a Chile.

Por primera vez, el nuevo entrenador de La Roja, Eduardo Berizzo, tendrá bajo sus órdenes a las principales figuras de la Generación Dorada. Sin embargo, el “Toto” deberá afrontar un duro desafío contra un equipo plagado de estrellas.

Y es que el técnico de los marroquíes, Walid Regragui, no se guardó nada y convocó a grandes jugadores que actúan en la élite del fútbol mundial, como Achraf Hakimi (PSG), Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern Múnich) y Yassine Bono (Sevilla).

Detrás de estas figuras de renombre, fueron citados otros futbolistas que también destacan a nivel europeo como Younes Belhanda (Adana Demirspor), Munir El Haddadi (Getafe), Youssef En-Nesyri (Sevilla) y Sofyan Amrabat (Fiorentina).

Cabe señalar que la selección marroquí clasificó al Mundial de Qatar 2022 e integra un competitivo Grupo F con Croacia, Bélgica y Canadá.

Chile y Marruecos se medirán en un duelo amistoso por la fecha FIFA el próximo viernes 23 de septiembre a las 16:00 horas de nuestro país.

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الشيلي والبارغواي الوديتين

Take a look at Coach Walid's players list for the next friendly games against Chile & Paraguay#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/T7XjLbpUlT

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 12, 2022